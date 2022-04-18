Yurttaş, 100'üncü koronavirüs testini yaptırdı

18 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Amasya Merzifon’da yaşayan esnaf Kaşif Sevinç, pandeminin başladığı 2020 yılından günümüze kadar 98 kere koronavirüs testi yaptırdı, yedi doz da aşı oldu. Bazı zamanlar aynı gün içerisinde üç farklı şehirde test olan Sevinç, KOAH hastası ve panik atak olduğu için bu kadar fazla test olduğunu ve hepsinin de negatif çıktığını söyledi.

Kaşif Sevinç, hastalıktan çok korktuğunu ve koronavirüsün psikolojisini bozduğunu söyledi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, binlerce hasta görmesine karşın bu kadar test yaptırana ilk kez tanık olduğunu söyledi. Kaşif Sevinç’in KOAH hastası olduğunu, koronaya yakalandığında çok ağır geçireceğini düşündüğü için bu hastalığın anksiyetesini yaşadığını kaydeden Prof. Dr. Özkaya, “Kronik hastalığı nedeniyle yakın takibimiz altındaydı. Öksürük karakteri değiştiğinde test yaptırıyor. Hepsi de negatif çıktı. 100’ncü testi de negatif çıktı. Bana göre pandemi Kaşif Sevinç için bitti” dedi.

