Bakan Bozdağ: 'Kira, kat mülkiyeti ve komşuluk ihtilafları arabuluculuğun konusu olacak'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, arabuluculuk uygulamasının kapsamının kira anlaşmazlıklarında da başvurulmak üzere genişletileceğini söyledi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın’da yapımı tamamlanan adliye binasının açılış töreninde konuştu.
Arabuluculuk uygulamasını kira anlaşmazlıkları, toplu konut kanunu ve komşuluk hukukundan doğan ihtilaflarını arabuluculuğun konusu haline getireceklerini belirten Bozdağ, “Biz komşuların mahkemeye düşmeden meseleleri halletmesini arzu ediyoruz. Esasında bu üç alanın ikisi doğrudan komşuluk hukukuyla alakalı konu, diğer biri de kiracı ev sahibi onların çoğu da komşu olabiliyor. Dolayısıyla biz kiracılar ile ev sahipleri, komşular arasındaki ihtilafları, onları mahkeme kapılarına düşürmeden birbirlerini mahkeme kapılarında suçlamadan arabulucu marifetiyle daha erken bir süre içerisinde sorunlarını çözme konusunda yeni bir alternatif çözüm yolunu bunlar için önümüzdeki dönemde ortaya koyacağız" dedi.
Bozdağ, TBMM açıldığında bu hazırlıklarımı ve taslak çalışmalarını AKP grubuna aktaracaklarını belirtti.
Arabuluculuk sınavına ilişkin de açıklama yapan Bakan Bozdağ, "Arabuluculuk sınavı ilanı bugün ya da yarın Adalet Bakanlığı sitesinden yayımlanacak. Kota uygulaması yapmayacağız bu sınavda, 70 ve üzerinde başarı elde eden sınava giren herkes arabulucu olma hakkını elde etme etmiş olacak" bilgisini paylaştı.
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