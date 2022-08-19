'Almanya'dan oğlum gelecek' bahanesiyle, kiracısını evden çıkarmak isteyenlere kötü haber
İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde artan kira fiyatlarının arkasından "yüksek komisyon" çıktı. Emlakçılar
"Bu civarda kiralar 2 katına çıktı. Kiracıyı evden çıkart, daha yüksek fiyata kiraya veririz" diye ev sahiplerinin aklını çelerken, onlar da kiracıdan evi boşaltmasını istiyor.
Sürecin sonunda emlakçı yüksek fiyattan daireye giren yeni kiracıdan 1 kira bedeli komisyon alıyor.
Birçok kiracıya tahliye ihtarnamesi yollandı. Emlakçıların komisyon almak için ev sahipleriyle anlaşıp kiracıları mağdur etmesi ve sistemli olarak kira fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle ev sahipleriyle kiracılar mahkemelik oluyor.
Hukukçular, benzer bahanelerle evden çıkartılan kiracıların, ev sahibinden tazminat alabileceklerini kaydetti.
Bora sözlerine şöyle devam etti:
"Bu gibi hallerde ev sahipleri eski kiracısına, son yıl aldığı 1 yıllık kira bedelinden az olmayacak kadar tazminat öder. Bunun yanında Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesinde düzenlenen 'fiyatları etkileme suçu' da oluşuyor.
Kiracılar kendilerinden fahiş zam isteyen ev sahipleri ve emlakçılar hakkında suç duyurusunda bulunabilir."
İHTARNAMEDE AÇIKÇA YAZMALI
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre, ev sahiplerinin kiracıları evden çıkması için genelde sözlü ikna etmeye çalıştığını anlatan Avukat Mustafa Oruç şunları kaydetti:
"Sözlü bildirimle kira sözleşmesi feshedilemez. İhtarname şart. Bunda da sözleşmeyi hangi nedenle feshettiğini açık şekilde belirtmesi gerek. Genelde kendisi, alt veya üst soyunun ihtiyacı nedeniyle evin boşaltılması isteniyor.
Ev sahibinin böyle bir hakkı var. Ancak bu ev 3 yıl içinde gerekçe gösterilen kişiye değil de başkasına kiralanırsa, eski kiracı lehine 1 yıllık kira miktarı kadar tazminat ödenmesine hükmedilir."
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