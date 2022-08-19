'Almanya'dan oğlum gelecek' bahanesiyle, kiracısını evden çıkarmak isteyenlere kötü haber

İHTARNAMEDE AÇIKÇA YAZMALI

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre, ev sahiplerinin kiracıları evden çıkması için genelde sözlü ikna etmeye çalıştığını anlatan Avukat Mustafa Oruç şunları kaydetti:

"Sözlü bildirimle kira sözleşmesi feshedilemez. İhtarname şart. Bunda da sözleşmeyi hangi nedenle feshettiğini açık şekilde belirtmesi gerek. Genelde kendisi, alt veya üst soyunun ihtiyacı nedeniyle evin boşaltılması isteniyor.

Ev sahibinin böyle bir hakkı var. Ancak bu ev 3 yıl içinde gerekçe gösterilen kişiye değil de başkasına kiralanırsa, eski kiracı lehine 1 yıllık kira miktarı kadar tazminat ödenmesine hükmedilir."