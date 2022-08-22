Mülk sahibinin yeni derdi kira ödemeden giden yabancı kiracılar

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Yabancılara yüksek rakamlara ev kiralayan mülk sahiplerinin evi boşaltmadan ülkesine dönen kiracılarla başı dertte. Kilidi kırıp eve girme yetkisi olmayan mülk sahiplerinin anahtarı geri alması ise en az iki yıl sürüyor. Eğer yabancı kiracı eşyasını evde bıraktıysa onu yedieminlik deposuna taşıma bedelini de ev sahibi ödemek durumunda kalıyor.

Uzmanlar, Türkiye’de çalışma izni ve ikametgâhı olmayan yabancılara ev kiralarken dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

Son dönemde özellikle İstanbul, Antalya gibi kentlerde kiraları da patlatan ev sahiplerinin yabancıyı tercih etmesi yeni sorunların da habercisi. Dövizle kiralama sözleşmesi yapma ihtimali ve 4-5 bin TL rayiç kira bedeli olan bir yere 8-10 bin TL verebiliyor olmaları ev sahipleri için yabancı kiracıları cazip hale getiriyor. Ancak mülk sahipleri, yüksek kira uğruna ağır bir sonuçla karşı karşıya kalabiliyorlar.

Uzmanlara göre bu tür olaylar artmaya başladı. Bu gelişmeleri değerlendiren Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, konunun en sıkıntılı tarafının kiracının bir adresinin olmaması ve ülkesine geri dönmesi halinin olduğunu belirtti.

DAVA AÇMAK ZORUNDA

Ali Güvenç Kiraz, bu durumda ev sahiplerinin yaşadığı sıkıntıyı ve izlemesi gereken yolu şöyle açıkladı:

- Mal sahibi icra takibi yaptığında eğer henüz yabancı kiracı o adreste bulunuyorsa tebligatı yapabilmekte, ancak kiracı yasal itiraz süresi içinde itirazı yaptığında icra takibi durmakta ve mal sahibi dava açarak sürecin devam etmesini sağlamak zorunda.

- İcra sürecine girilirse ev sahibinin gayrimenkulüne yeniden ulaşma süreci iki seneyi geçer. Kiracı evi boşaltmadan ülkesine dönerse mal sahibi anahtarı değiştirerek eve giremez, yani kendisinin tahliye etmesi hukuken mümkün değildir.

KİRA SİGORTASI YAPIN

- Mal sahiplerini adres yönünden kurtarabilecek en önemli husus özel şartlara “kiralanan adrese yapılacak tebligatın kişiye bizzat tebliğ edilemezse dahi yasal olarak yapılmış sayılacağına” dair hüküm konulmasıdır. Bu durumda yabancı kiracı yurtdışına gitse dahi kiraladığı taşınmaza tebligatın yapılamadığına dair tebliğler geçerli olacak ve hem icra hem de dava süresi kısalacaktır.

- Ev sahipleri kirayı düzenli ödeyebilecek ve Türkiye’de işi, ikameti olan kişileri tercih etmelidir. Yıllık peşin kira şartlı kiralama yapmalı ve bu şartın her yıl devam edeceğini yazmalıdır.

- Kiracının ödemesi yükümlülüğünde olan kira sigortası yaptırmalıdır. Bir kiraya denk gelen bu sigorta kiracının ödememe yükümlülüğünü bertaraf eder ve sigorta şirketi ödemeyi yapar.