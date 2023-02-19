Bakan Derya Yanık'a soruldu: Tarikatlar kaç çocuğu başka illere götürdü?

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 20:31

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 20:31

CHP'li Yıldırım Kaya, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından, depremde anne, baba ve yakınlarını kaybeden çocukların çeşitli dernek, cemaat ve tarikatlarca alınarak başka illere götürüldüğü iddiası üzerine TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, devlet koruması altında olması gereken çocukların cemaat ve tarikatlar tarafından başka illere götürülüp götürülmediğini sordu.

Kaya’nın Bakan Yanık’a yönelttiği sorular şöyle:

Devlet koruması altında olması gereken çocuklar, iddia edildiği gibi çeşitli dernek, cemaat ve tarikatlarca alınarak başka illere götürülmüş müdür? Hatay Antakya’dan 20 çocuğu İstanbul’a getirerek Beykoz Serkent Sitesi’ndeki evlere kim/kimler yerleştirmiştir? Hangi kurum ve kuruluşlar izin vermiştir? Beykoz Serkent Sitesi’ne götürülen kimsesiz çocuklar devlet korumasına alınmış mıdır?

Devlet koruması altında olması gerekirken çeşitli dernek, cemaat ve tarikatlarca kaç çocuk başka illere götürülmüştür? Çocukların çeşitli dernek, cemaat ve tarikatlarca alınarak başka illere götürülmesine kim/kimler ya da hangi kurum ve kuruluşlar izin vermiştir?

Çeşitli dernek, cemaat ve tarikatlar, hangi kanuna göre deprem bölgesindeki çocukları alarak başka illere götürmüştür? Deprem bölgesinde kaç çocuk anne ve babasız kalmıştır? Deprem bölgesinde kaç çocuk refakatsiz kalmıştır? Deprem bölgesinde kaç çocuk hayatını kaybetmiştir?

Deprem bölgesinde kaç çocuk yaralanmıştır? Deprem bölgesinde kaç çocuk kurum korumasına alınmıştır? Çocukların şehir dışına götürülmesine izin verenler ve götürenler hakkında bakanlığınızca bir işlem başlatılmış mıdır?

"ÇOK CİDDİ İDDİALAR OLUŞTU"

Yıldırım Kaya, bugün deprem bölgesinde yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

“Bu enkazın altında kurtarılanlar, can verenler oldu. Ancak bu enkazda annesini, babasını ya da bir yakınını kaybeden çocuklarımızın ne yazık ki şu anda nerede olduğu çok bilinmiyor. Kamuoyunda çok ciddi iddialar oluştu. İstanbul Beykoz’da bir eve 45 çocuğun, anne ve babası olmadan götürüldüğü iddiaları oldu. Tüm bunlar iddia. Umarız ki iddia olarak kalır. Bu iddiaların açığa çıkması, çocuklarımızın akıbetinin bulunması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması üzerine bugün TBMM Başkanlığı üzerinden bir soru önergesi verdim.

Sorum çok açık ve net. Bu 11 ilimizde kaç çocuğumuzu kaybettik? Kaç çocuğumuz ailesini kaybetti? Kaç çocuğumuz devlet tarafından koruma altına alındı? Vakıflar, dernekler, cemaatler, tarikatların bu çocukları kendi bünyelerine aldığı iddiaları doğru mu? Doğruysa tespit ettiklerinizi devlet koruması altına aldınız mı, almayı düşüyor musunuz?

Bu soruları sordum. Kamuoyu, bu soruların yanıtını merakla bekliyor. Çünkü devlet, kendi gençliğine, çocuklarına, ailesine ve insanına sahip çıkmakla mükellef. Birinci görev, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın. İkinci görev MEB’in. Ama tüm 85 milyonun çocuklarımıza sahip çıkması gerekir.”