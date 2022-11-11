Bakan Derya Yanık, İstanbul Sözleşmesi’nin iptalini savundu: 'Geri çekilmek taviz anlamına gelmez'

11 Kasım 2022 Cuma, 04:00

Türkiye’de her geçen gün kadın cinayetlerinin ve kadına şiddet olaylarının arttığını belirten HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, konuyu dün Meclis gündemine taşıdı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren İmir, “İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlülüğe koyacak mısınız?” dedi.

Önergeye yanıt veren Yanık, “Geri çekilme kararı hiçbir şekilde Türkiye’nin şiddetle mücadeleden taviz verdiği anlamına gelmemektedir. İstanbul Sözleşmesi kültürlere ve coğrafyalara göre şekillenecek hükümlere alan açan, amil hükümler içermeyen çerçeve niteliği taşıyan bir sözleşmedir. Başta anayasamız olmak üzere temel kanunlarımızda eşitlik ilkesi güçlü bir şekilde tanımlanmış ve pozitif ayrımcılık anayasal güvence altına alınmıştır. Türkiye’de şiddet mağdurunun korunması ve şiddetin önlenmesi kapsamında 6284 sayılı kanun ve buna ilişkin ikincil mevzuat ile güçlü bir yasal altyapı oluşturulmuştur” ifadelerini kullandı.