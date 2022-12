Ömer Fethi Gürer sordu, Fatih Dönmez yanıtladı: Doğalgazı kesilen abone sayısı 37 bini geçti

04 Aralık 2022 Pazar, 12:05

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, borcunu ödeyemediği için doğalgazı kesilen abonelerin durumunu, Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

(Ömer Fethi Gürer)

CHP Milletvekili Gürer önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

Doğalgaz kullanan mesken ve ticaret hane sayısı ülke genelinde kaçtır?

2021-2022 yıllarında ödeme sağlayamadığı için doğalgazı kesilen abone sayısı kaçtır?

Halihazırda doğalgazı kesilen abone sayısı kaçtır? Her ay ortalama kesilen doğalgaz faturası toplamı kaçtır?

Ödeme güçlü nedeni ile doğalgazı kesilen hane sayısı her ay için ortalama kaçtır?

GEÇEN YIL 22 BİN ABONENİN DOĞALGAZI KESİLDİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye genelinde borcu ödenmediği için doğalgazı kesik olan abone sayısının 2021 yılı için 22 bin 142 olduğunu belirtti.

BU YILIN İLK 8 AYINDA DOĞALGAZI KESİLEN ABONE SAYISI 37 BİNİ GEÇTİ

Bakan dönmez, 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde borcu ödenmediği için doğalgazı kesilen abone sayısını ise 37 bin 657 olarak açıkladı.

Bakan Dönmez, doğalgazı kesilen abonelerin büyük çoğunluğunu köy/ yayla evi, yazlık gibi dönemsel kullanılan meskenler ile sezonluk kullanılan ticarethaneler oluştuğunu ifade etmesi de sorunun varlığını küçültmeye yönelik yeni bir yol olarak yanıtta yer aldı. Kaç bu tür kesinti olduğunu ise açıklamaktan kaçındı.

Bakan Fatih Dönmez, “EPDK Bildirim Sistemi üzerinde veriler belirli periyotlar halinde raporlanmaktadır. Bu kapsamda EPDK veri tabanında ortalama anlık ve günlük veriler bulunmamaktadır” dedi.

(Fatih Dönmez)

GÜRER: “BİR YILDA 2 KAT ARTIŞ VAR”

Önerge sahibi CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, doğalgaz fiyatlarına art arta gelen zamların, tüketiciyi faturalarını ödeyemez hale getirdiğini belirtti.

Borcu ödenmediği için doğalgazı kesilen abone sayılarını geçen yıl ve bu yılın ilk 8 ayına göre kıyaslayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Geçen yılın 12 ayında 22 bin 142 olan doğalgazı kesilen abone sayısı bu yılın ilk 8 ayında 37 bin 657’ye çıkmış; yani kaba bir hesapla geçen yıl ile bu yıl arasında faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısında yüzde 100’ün üzerinde bir artış olmuş” değerlendirmesinde bulundu.

BATTANİYE ÇAĞINDAYIZ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkede ekonomik krizi yaratan AKP iktidarı ve tek adam rejimidir. Sürekli olarak hedef saptırılıp yaşanan olumsuzlukların sorumlusu iktidar değilmiş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Ülkede her konuda tek başına yetkili olan Cumhurbaşkanlığı sistemi vardır ve istediğini yapma gücüne sahiptir. Bu süreçte elektrik, akaryakıt, doğalgaz zamları Cumhurbaşkanı’nın bilgisi dahilinde yapılmaktadır. Dar ve sabit gelirli bu zamlar karşısında ezilmiştir. Enflasyonun altında gerçekleşen ücret artışları vatandaşı yokluk ve yoksulluğa mahkûm etmiştir" ifadelerini kullandı.

"Dar gelirli, sabit gelirli ve emekli vatandaşlarımız aydınlanma ve ısınma sorunu yaşamaktadı" diyen Gürer, "Kira artışları da ayrıca önemli bir darbe olmuştur. Kömürün tonu dahi 7000 TL’yi geçmiştir. Vatandaş aydınlanma için elektrik düğmesine dokunmaya korkmakta, Isınmak için en düşük sıcaklık ayarı ile günü geçirmeye çalışmaktadır. Vatandaş dizinde, omuzunda battaniye ile idare ettiği ve battaniye altında soğuktan korunmaya çalışıldığı bir dönem yaşanmaktadır. Elektrik ve doğalgaz borçlarından dolayı meskenler de kesinti yapılmakta ve kapatmalarda olmaktadır” diye konuştu.

Gürer, Bakan Fatih Dönmez, borcu nedeniyle elektriği kesilen abone sayısının 2020 yılında 343 bin 68, 2021 yılında ise 425 bin 751 olduğunu ve bu yılın ilk 7 ayında borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısının ise 236 bin 617 olduğunu yazılı soruma yanıt olarak vermişti. Geçen yılın 12 ayında 22 bin 142 olan doğalgazı kesilen abone sayısı bu yılın ilk 8 ayında 37 bin 657 çıktığını soruma yanıtta ifade ettiğini belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan’ın yanıtlarında borcu nedeniyle kesik olanların yer aldığını, abone iptallerine ise yer verilmediğine dikkat çekti.

MARKETTEKİ ÜRÜNLERİN FİYATI NEDEN ARTIYOR?

CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer, “Niğde’de emeklilerle konuştuğumda, “Doğalgazdan vazgeçtik, kömür alamaz duruma düştük. Bir yıl önce tonu 1400 TL olan kömür 7000 TL’yi geçti “dediler. Yoksullar AKP ile battaniye çağını yaşıyor. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt vatandaşın cebini yakıyor. Bu sorunlar iktidarın gündeminde yok. Zam üstüne zam geliyor. Cumhurbaşkanı market fiyatlarına baktığı kadar elektrik, doğalgaz, akaryakıt zamlarından dolayı özel şirketlerine söz etmiyor. Elektrik, doğalgaz, akaryakıta gelen her zam her ürünün fiyatını da bir nedenle etkiliyor. Nakliyede her artış rafta ürüne yansıyor. Esnaf elektrik ve ısınma gideri katlandıkça ürün fiyatını artırıyor" dedi.

"Marketler kazançlarından taviz vermiyor ve kar marjını koruyarak satış yapıyor" ifadelerini kullanan Gürer, "Bu durum da fiyat artışını belirgin kılıyor. Doğal olarak market giderlerinde elektrik, doğalgaz, nakliye, işçilik, kira artışlarına ürün girdi maliyet artışları eklenince fiyatlarda ciddi artış oluşuyor. Özellikle de dar ve sabit gelirli vatandaş gıdaya erişemez duruma düştü. Rafta ürün olsa da alım gücü daraldı. Çiftçi ve üretici de artan girdi ve giderler ile kazanmıyorken tüketici çok pahalı ürün fiyatları ile nasıl yaşayacağını düşünüyor. İktidar ise sorunun kaynağına inip çözüm getirmek yerine sürekli bir hedef belirleyip suçlu yaratarak sorumluluğunu gizlemeye çalışıyor. Gıda fiyatlarının rafta düşmesi için tüm girdi maliyetlerinin düşmesi, ucuz üretimin sağlanması, elektrik, ısınma ve nakliye fiyatların düşmesi gerekir. Gerisi algı yaratıp sorumluluktan sıyrılma çabasıdır. Tüm sorunların kaynağı yanlış ve yetersiz yönetimdir. AKP iktidarları ile vatandaş yokluğa ve yoksulluğa mahkum edilmişti" şeklinde konuştu.