Doğalgaza zam gelecek mi? Enerji Bakan Fatih Dönmez açıkladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez aralıkta doğalgazda fiyat değişikliği olmayacağını söyledi.
Avrupa'nın başlıca doğalgaz tüketicilerinden olan ve tükettiği gazın tamamını ithal eden Türkiye, TL'deki sert değer kaybı ve uluslararası doğalgaz fiyatındaki keskin artışlar nedeniyle hanelerde kullanılan doğalgazın fiyatına yıl başından bu yana yüzde 170'in üzerinde zam yaptı.
Sanayide ve elektrik santrallerinde kullanılan gazın fiyatı ise yüzde 300'ün üzerinde artttı.
Dönmez NTV'ye yaptığı açıklamada, doğalgaz fiyatlarında aralık ayında artış olmayacağını, ancak sonrası için bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtti.
Dönmez, "Maalesef pandemi öncesine göre bakınca (uluslararası) doğalgaz fiyatlarında anormal artış oldu... Şu anda bir miktar gevşeme var ama eski seviyelere gelmiş değil. Çok öngörülebilirlik mevcut değil, oynaklık çok fazla. İzlemek lazım" diye konuştu.
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