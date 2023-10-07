Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA
Yayınlanma: 07.10.2023 - 23:29
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü
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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fidan, mevkidaşı Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail-Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele aldı.


Hakan Fidan Antony Blinken görüşme

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