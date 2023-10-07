Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Fidan, mevkidaşı Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail-Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye kötü haber...
- İsrail'de ölü ve yaralı sayısı arttı
- Barbaros Şansal'dan Dilan Polat açıklaması
- Atatürk'ü anmayan Diyanet'e sert gönderme!
- Haziran ayında yaşanan skandal taciz!
- Yaşar Okuyan, Adnan Oktar'dan ne istedi?
- 49 isim liste dışı kaldı!
- Pollyanna değil, Erdoğan söylüyor
- Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması: Tarih verdi
- 'Teröre karşı omuz omuza'