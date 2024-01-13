ABB'den Ankara'daki LED ekranlara 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' yazısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın çeşitli yerlerindeki LED ekranlara "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazısını yansıtarak dün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 9 askeri andı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 18:20
ABB'den Ankara'daki LED ekranlara 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' yazısı
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün bir üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberlerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara'daki LED ekranlara "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazısı yansıtarak şehitleri andı.


Ankara

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