İBB'den toplu taşıma araçlarına 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' yazısı

Türkiye, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberlerine ağlıyor... Bu sabah, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçlarına 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' yazıldı. O görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 17:24
İBB'den toplu taşıma araçlarına 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' yazısı
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Terör örgütü PKK, Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızmaya çalıştı. Sızma girişimi sırasında çıkan çatışmalarda 9 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit oldu.

Çatışmalarda 4 personel de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırının ardından etkisiz hale getirirken terörist sayısının 23'e yükseldiğini açıkladı.

‘ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ’

Bu sabah saatlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçlarına 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' mesajı yazıldığı görüldü.



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