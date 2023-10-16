Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşları ile telefonda görüştü

Yayınlanma: 16.10.2023 - 19:22

Güncelleme: 16.10.2023 - 19:23

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

İSRAİL VE FİLİSTİN'DEKİ GELİŞMELER KONUŞULDU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya görüşmelerde, İsrail ve Filistin’deki gelişmeler ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.