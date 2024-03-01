Bakan Göktaş isyan etti: Bir dizide herkes mi entrikacı olur?

Yayınlanma: 01.03.2024 - 21:30

Güncelleme: 01.03.2024 - 21:30

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Radya ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen "Dördüncü Medya Buluşması İstişare Toplantısı" dün İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ile RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in de basına kapalı katıldığı toplantıda dizi, film yapımcıları ve akademisyenler dahil 40'a yakın yer aldı.

YAPIMCILAR DERT YANDI: 'REYTİNG KAYGILARI SÖZ KONUSU'

Edinilen bilgiye göre, tarafların taleplerini karşılıklı olarak ifade ettiği ve üç saati aşkın süren toplantı verimli geçti.

Aynı anda çok sayıda dizinin yayında olduğunu belirten yapımcılar, "Büyük rekabet ve reyting kaygıları söz konusu. Bizim durumumuzun da anlaşılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Artan maliyetlerden dolayı birçok şirketin zorlu bir dönemde olduğunu bildiren sektör temsilcileri, “Bütçelerimizin yarıya yakını vergilere gidiyor. Bu konuda yapılacak kolaylık sektöre katkı sağlayacak, kaliteyi artıracaktır” görüşünü paylaştı.

Bazı yapımlar eleştirilirken iyi yapımların da alkışlanması gerektiğini dile getiren yapımcılar, dizi ve filmlerin ödüllendirilmesi teklifini masaya getirdi.

"BİR DİZİDE HERKES Mİ ENTRİKACI OLUR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’ın ise konuşmasında dizi ve filmleri kültürel diplomasinin ve "yumuşak gücü"nün önemli bir unsuru olarak nitelendirdiği kaydedildi.

Yapımcılarla farklı bir tarafta olmadıklarını vurgulayan Bakan Göktaş'ın "Asla birbirimizin karşısında değiliz. Biz bir paydaş, aileyiz, 'siz-biz' yok. Kamuoyuna beraber hitap ediyoruz. Birçok mesajın ulaştırılmasında dizi ve filmler önemli bir araç" ifadelerini kullandığı belirtildi.

İyi niyetle bu konuda bir dengenin bulunabileceğini belirten Göktaş'ın, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden bütün yapımcılara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktardığına işaret edildi.

“REYTİNG UĞRUNA…”

"Reyting uğruna toplumsal değerleri çiğnemeyelim" çağrısı yapan Göktaş'ın, bazen "sıradan bir sahne" olarak nitelendirilen konuların toplumdaki etkisinin çok daha farklı olduğunu vurguladığına dikkat çekildi.

Bakan Göktaş'ın, yapımcıların vergi konusundaki taleplerini ilgili Bakanlıklara ileteceğini de ifade ettiği bildirildi.

Yapımcıların tek tek söz alarak görüşlerini belirttiği toplantıda bir sektör temsilcisinin, "Dizilerde kötü karakterlere ihtiyacımız var. Ancak o şekilde iyi karakterlerin hikayesini anlatabiliriz" ifadesini kullanması üzerine Bakan Göktaş'ın bazı dizileri eleştirerek, "Bir dizide herkes mi kötü veya entrikacı olur" sorusunu yönelttiği vurgulandı.