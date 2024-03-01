Bakan Göktaş isyan etti: Bir dizide herkes mi entrikacı olur?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, bazen "sıradan bir sahne" olarak nitelendirilen konuların toplumdaki etkisinin çok daha farklı olduğunu belirterek, dizi ve film yapımcılarına "Reyting uğruna toplumsal değerleri çiğnemeyelim" çağırısında bulunduğu kaydedildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı ile Radya ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen
"Dördüncü Medya Buluşması İstişare Toplantısı" dün İstanbul'da
gerçekleştirildi.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ile RTÜK Başkanı Ebubekir
Şahin'in de basına kapalı katıldığı toplantıda dizi, film yapımcıları ve
akademisyenler dahil 40'a yakın yer aldı.
YAPIMCILAR DERT YANDI: 'REYTİNG KAYGILARI SÖZ KONUSU'
Edinilen bilgiye göre, tarafların taleplerini karşılıklı
olarak ifade ettiği ve üç saati aşkın süren toplantı verimli geçti.
Aynı anda çok sayıda dizinin yayında olduğunu belirten
yapımcılar, "Büyük rekabet ve reyting kaygıları söz konusu. Bizim
durumumuzun da anlaşılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.
Artan maliyetlerden dolayı birçok şirketin zorlu bir dönemde
olduğunu bildiren sektör temsilcileri, “Bütçelerimizin yarıya yakını vergilere
gidiyor. Bu konuda yapılacak kolaylık sektöre katkı sağlayacak, kaliteyi artıracaktır”
görüşünü paylaştı.
Bazı yapımlar eleştirilirken iyi yapımların da alkışlanması
gerektiğini dile getiren yapımcılar, dizi ve filmlerin ödüllendirilmesi
teklifini masaya getirdi.
"BİR DİZİDE HERKES Mİ ENTRİKACI OLUR"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’ın ise konuşmasında
dizi ve filmleri kültürel diplomasinin ve "yumuşak gücü"nün önemli
bir unsuru olarak nitelendirdiği kaydedildi.
Yapımcılarla farklı bir tarafta olmadıklarını vurgulayan
Bakan Göktaş'ın "Asla birbirimizin karşısında değiliz. Biz bir paydaş,
aileyiz, 'siz-biz' yok. Kamuoyuna beraber hitap ediyoruz. Birçok mesajın ulaştırılmasında
dizi ve filmler önemli bir araç" ifadelerini kullandığı belirtildi.
İyi niyetle bu konuda bir dengenin bulunabileceğini belirten
Göktaş'ın, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden bütün yapımcılara her
türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktardığına işaret edildi.
“REYTİNG UĞRUNA…”
"Reyting uğruna toplumsal değerleri çiğnemeyelim"
çağrısı yapan Göktaş'ın, bazen "sıradan bir sahne" olarak
nitelendirilen konuların toplumdaki etkisinin çok daha farklı olduğunu
vurguladığına dikkat çekildi.
Bakan Göktaş'ın, yapımcıların vergi konusundaki taleplerini
ilgili Bakanlıklara ileteceğini de ifade ettiği bildirildi.
Yapımcıların tek tek söz alarak görüşlerini belirttiği toplantıda bir sektör temsilcisinin, "Dizilerde kötü karakterlere ihtiyacımız var. Ancak o şekilde iyi karakterlerin hikayesini anlatabiliriz" ifadesini kullanması üzerine Bakan Göktaş'ın bazı dizileri eleştirerek, "Bir dizide herkes mi kötü veya entrikacı olur" sorusunu yönelttiği vurgulandı.
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