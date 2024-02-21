Bakan Göktaş yalanlasa da 26 depremzede için müdürlükler seferber oldu: Kayıp çocukların belgesi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, “1912 çocuğumuzun hiçbirinin kaybolmadığını yinelemek isterim” açıklamalarına karşın, Hatay Valiliği’ne bağlı il milli eğitim müdürlüğünün kayıp çocukları aradığı öğrenildi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 21.02.2024 - 04:00
Bakan Göktaş yalanlasa da 26 depremzede için müdürlükler seferber oldu: Kayıp çocukların belgesi!
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 11 Ocak’ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da katıldığı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı”nın açılışında 6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki 1912 kayıp çocuk iddiasına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Göktaş, “1912 çocuğumuzun hiçbirinin kaybolmadığını yinelemek isterim” demişti.

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Bakan Göktaş’ın açıklamalarına karşın, Hatay Valiliği’ne bağlı il milli eğitim müdürlüğünün kayıp çocukları aradığı öğrenildi.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün deprem bölgesindeki 26 kayıp çocuğa ilişkin 12 Şubat’ta 80 ilin il milli eğitim müdürlüğüne gönderdiği yazıya Cumhuriyet ulaştı.

Yazıda, “6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ili merkezli meydana gelen deprem neticesinde ilimizde ikamet eden, haklarında herhangi iz bulunmayan çocuklar hakkında, Hatay ve diğer il Emniyet müdürlüklerimize kayıp çocukların bulunması amacı ile kayıp müracaatında bulunulmuştur. Kayıp çocukların ilinize veya ilçenize bağlı okullarda herhangi bir kayıtlarının olup olmadığı bilgisinin araştırılarak sonucundan müdürlüğümüz temel eğitim hizmetleri şubesine beligi verilmesini arz ederiz” denildi.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısının 14 Şubat’ta Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ulaştığı tespit edildi. Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de 19 Şubat’ta Tekirdağ Süleymanpaşa Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne kayıplar için yazı gönderdiği saptandı.

‘AKP ENKAZ ALTINDA’

Bu olayı Cumhuriyet’e değerlendiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Asıl enkaz altında kalanın AKP’nin politiklarının olduğunu görüyoruz. Çocukları okullara yazı yazarak aramak, büyük bir acziyettir. Devlet orada okulunu inşa edemedi. Ancak iktidara yakın olan tarikat ve cemaatlerin sözde eğitim kurumlarını ve yardım çadırlarını gördük. Bu çocuklar bunların eline mi düştü? Kayıp çocukları öncelikle bu gibi yapıların yurt ve eğitim kurumlarında aramaya başlasınlar” dedi.


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