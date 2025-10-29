Bakan Güler’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: 'Türk milletinin yeniden doğuşunun sembolü'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhuriyet’in 102’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yaşar Güler mesajda, Cumhuriyet’in, özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Türk milletinin yeniden doğuşunun sembolü olduğunu vurguladı.

Bakan Güler, mesajında, "Bugün, özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan asil milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yazdığı eşsiz kahramanlık destanının eseri olan Cumhuriyetimizin 102’nci yılına erişmenin haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu, Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in ilanına uzanan süreci hatırlatan Güler, "19 Mayıs 1919’da Samsun’da ortaya konulan istiklalimize sahip çıkma iradesi, aziz milletimizin cesareti ve ordumuzun kahramanlığıyla büyümüş, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanmıştır. Bu büyük zafer; esareti reddeden, özgürlüğünden asla taviz vermeyen bir milletin yeniden doğuşunun sembolü olduğu gibi Cumhur’un idaresine giden yolu da açmıştır" dedi.

ATATÜRK VURGUSU YAPTI

Güler, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir asrı geride bırakırken geçmişinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefi, bizlere yol göstermeye devam etmekte; bilimin, teknolojinin ve üretimin her alanında ülkemizi daha ileriye taşımaktadır” ifadesini kullandı.

Savunma sanayii ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin faaliyetlerine de değinen Bakan Güler, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin azmiyle birleşen milli irade; savunma sanayinden teknolojiye, diplomasiden güvenliğe kadar her alanda Türkiye’yi tarihî başarılarla buluşturmuş, kahraman ordumuzu bölgesel ve küresel barışın teminatı hâline getirmiştir. Yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği yüksek teknolojiye sahip sistemlerle desteklenen şanlı ordumuz, İstiklal Harbi’mizden bu yana en yoğun ve etkili faaliyetlerini başarıyla icra etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Güler, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 102’nci yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla bir kez daha kutluyorum."