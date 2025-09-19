Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakan Güler'den 'PKK-YPG' çağrısı: 'Bir an önce silahlarını teslim etmeliler, faaliyetlerine izin vermeyeceğiz'

19.09.2025 15:08:00
AA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütüne yönelik "PKK ve iltisaklı tüm gruplar, yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli" çağrısı yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen "19 Eylül Gaziler Günü Töreni"ne katıldı.

Buradaki konuşmasında, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni çözüm sürecine ilişkin mesajlar da veren Bakan Güler, şöyle konuştu: 

"Bugün 40 yılı aşkın süredir ülkenin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden terör belasından kurtulmak, milletin önüne konulan engelleri ortadan kaldırmak ve evlatların geleceğini teminat altına almak için 'terörsüz Türkiye' hedefine kararlı bir şekilde yürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yürütülen bu tarihi süreç, kardeşliğimizi pekiştirme, milletimizi güvenli ve müreffeh yarınlara ulaştırma kararlılığının da en açık göstergesidir.

Bunun için de PKK ve iltisaklı tüm gruplar, yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir. Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, farklı adlar altında faaliyet yürütmesine asla izin vermeyeceğiz."

'PAZARLIK' İDDİALARINA BİR KEZ DAHA YANIT

Bakan Yaşar Güler sözlerine şöyle devam etti: 

"Şu hususu özellikle belirtmek isterim ki bu süreçte atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna, asaletine ve verdikleri emeklere de zarar vermeyecektir. Şundan gönül rahatlığıyla emin olunuz ki bu yolda hiçbir taviz ve pazarlık yoktur, olmamıştır ve olmayacaktır. Milletimizin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adım atılmamıştır, bundan sonra da atılmayacaktır.

Türkiye, asırlara uzanan derin ve köklü devlet aklı ve milli tarih şuurundan ilham alarak en kapsamlı planlamayla süreci yönetmektedir. Artık evlatlarımızı yitirmediğimiz, kanın ve gözyaşının sona erdiği, çocuklarımızın sadece barış ve kardeşlik ortamında büyüdüğü bir geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Bu tarihi yolculukta aziz şehitlerimizin büyük mirasını yaşatmak, siz gazilerimize minnettarlığımızı ifade etmek ve çok kıymetli ailelerini her zaman baş tacı etmek en temel görevimizdir." 

