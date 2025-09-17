Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan: Süreç hukuksal çözüm aşamasına geldi

15 Eylül’de İmralı’ya giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen Asrın Hukuk Bürosu’ndan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım, Ergin Atabey ve Murat Yamalak, görüşmenin içeriğine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Öcalan'ın sürecin hukuksal çözüm aşamasına geldiğini belirttiği kaydedildi.

"UZUN BİR ARADAN SONRA GÖRÜŞLERİNİ ÖĞRENME FIRSATINA ERİŞTİK"

Asrın Hukuk Bürosu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“15 Eylül 2025 tarihinde İmralı Cezaevi’nde tutulan Sayın Öcalan ve diğer müvekkillerimizle 6 yıl aradan sonra avukat görüşmesi gerçekleştirdik. Kendilerinin hukuksal durumu, ulusal ve uluslararası yargı mekanizmalarında devam eden başvuruları hakkında tarafımızca kapsamlı aktarımlar yapılmıştır. Bu vesileyle çok uzun bir aradan sonra görüş ve önerilerini öğrenme fırsatına eriştik.

Sayın Öcalan’ı oldukça güçlü ve kararlı gördüğümüzü ayrıca belirtmek isteriz. 2019 tarihinden sonra İmralı’ya avukat ziyaretinin gerçekleşmesi önemli ve oldukça anlamlıdır. Kendisi de gerçekleşen görüşmeye bu çerçevede anlam atfederek değerlendirme konusu yapmıştır. Demokratik hukukun inşa edilmesinin norm devletinin gereği olduğu ve sürecin temel amaçlarından biri olduğu hususuna değerlendirmelerinde yer vermiştir.

Barış ve demokratik toplum sürecinin kat ettiği merhale itibariyle hukuksal çözüm aşamasına geldiğini belirtmiştir. Yüzyıllık süreç içerisinde Kürtlerin bir olgu olarak hukuk dışı tutulduğunu, aşmaya çalıştıklarının da bu hukuk dışılık olduğunu ifade etmiştir. Kendisinin demokratik ulus çerçevesinde ortak yaşamda ısrarcı olduğunu ve demokratik cumhuriyet projesine sahip olduğunu belirtmiştir.

Bu çerçevede Kürt sorununun siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel birçok boyutunun olduğunu ve bu aşamada ara dönem yasalarını kapsayacak hukuksal çözümler gerektirdiğine ayrıca işaret etmiştir. Bir geçiş süreci olarak tanımlanabilecek bu dönemde gerçekleşen avukat ziyaretinin zamanlamasını da hukuk kapısının aralanması için bir işaret olarak değerlendirme istek ve umudunu belirtmiştir.

"UMUT HAKKI" GÜNDEME GETİRİLDİ

Sayın Öcalan’ın rol ve muhataplığına denk bir yaklaşımın sergilenmesi barış ve demokratik toplum sürecine inanan herkesin asli sorumluluğu durumundadır. Bu vesileyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde gündem konusu olan ‘umut hakkı’nın Türkiye hukukunun yapısal sorunu olduğunu, buna ilişkin pozitif adımların demokratik hukuk inşasında ilksel bir adım olacağını belirtmek isteriz.

Sayın Öcalan, başta cezaevlerinde bulunan politik tutsaklar olmak üzere kendisini soran, yürüttükleri barış ve demokratik toplum sürecine inanan, bu konuda emek veren, çabalayan herkese en derin selamlarını iletmemizi istemiştir.”