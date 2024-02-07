Bakan Güler, IKBY İçişleri Bakanı Halit ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Rebar Ahmet Halit ile görüştü.

İHA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 21:33
Bakan Güler, IKBY İçişleri Bakanı Halit ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak’ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Rebar Ahmet Halit ile görüştü.


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