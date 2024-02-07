Bakan Güler, IKBY İçişleri Bakanı Halit ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Rebar Ahmet Halit ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak’ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Rebar Ahmet Halit ile görüştü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Başak Demirtaş'tan 'İstanbul' kararı
- DEM’in AKP’den 3 isteği!
- Selahattin Demirtaş'tan 'Başak Demirtaş' açıklaması
- Erdoğan’ın İBB arşivi
- Deprem anmasında protesto edilmişti!
- Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme!
- Dilfıraz Karataş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı
- Kar ve sağanak yağış etkili olacak!
- Emeklilerin bayram ikramiyesi artacak mı?
- Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan'a sert sözler