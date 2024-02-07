Milli Savunma Bakanı Güler, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Erbil’de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede, terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

İHA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 12:22
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak’ta temaslarına devam ediyor. 

Bakan Yaşar Güler, dün akşam Irak’ın başkenti Bağdat’tan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentine geçti. Güler temasları kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşme gerçekleştirdi. 

Görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.


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