Bakan Güler'den Yunan Bakan'a: Buyursun gelsin turistik geziye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'ın "Bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz. Böyle bir şey yaparız demiyorum ama bunu karşı taraf söyleyince gülüyorum" sözlerine "Turistik geziye gelebilir" diye yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 12:27
Bakan Güler'den Yunan Bakan'a: Buyursun gelsin turistik geziye
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AKP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, bir televizyon kanalında verdiği röportajda "Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.

Güler'den Georgiadis'e yanıt gecikmedi. Yılda 60 milyon turistin Türkiye'ye geldiğini dile getiren Güler, "Yunan Bakan da buyursun gelsin turistik geziye" dedi.

GEORGİADİS NE DEMİŞTİ?

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Open TV'ye yaptığı açıklamada "Türkiye havacılıkta sıfır. F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullanmış ve şöyle devam etmişti: 

"Böyle bir şey yaparız demiyorum çünkü böyle bir şey yapmak istemiyoruz ama bunu karşı taraf söyleyince gülüyorum. Yunanistan son derece güçlü ittifakları olan bir ülke, Türkiye ise sorun yaratan bir ülke. Beğensek de beğenmesek de Türkiye bizim komşumuz. Elbette iletişim kuracağız ama bu egemenlik haklarımızdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor."


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