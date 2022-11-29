Bakan Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akar ve Lecornu, telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
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