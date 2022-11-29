Bakan Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefonda görüştü.

AA
29 Kasım 2022 Salı, 17:27
Bakan Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile görüştü
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akar ve Lecornu, telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

 


Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar fransa

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler