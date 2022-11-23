Son Dakika: Hulusi Akar'dan 'kara harekâtı' sorusuna yanıt: 'Tek hedefimiz...'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "kara harekâtı olacak mı" sorusuna yanıt verdi.
Bakan Akar, "kara harekâtı olacak mı" sorusuna, "Bizim tek hedefimiz teröristler onlar neredeyse bizim hedefimiz orası" yanıtını verdi.
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