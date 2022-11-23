Son Dakika: Hulusi Akar'dan 'kara harekâtı' sorusuna yanıt: 'Tek hedefimiz...'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "kara harekâtı olacak mı" sorusuna yanıt verdi.

DHA
23 Kasım 2022 Çarşamba, 12:21
Son Dakika: Hulusi Akar'dan 'kara harekâtı' sorusuna yanıt: 'Tek hedefimiz...'
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Bakan Akar, "kara harekâtı olacak mı" sorusuna, "Bizim tek hedefimiz teröristler onlar neredeyse bizim hedefimiz orası" yanıtını verdi.

 


Hulusi Akar Harekat Pençe Kılıç Harekatı

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