Bakan Hulusi Akar'dan TSK'nin kimyasal silah iddialarına yanıt: 'Envanterde yok'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelede kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin, "Bu bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira. TSK envanterinde kimyasal silah yok. Kimyasal silah kullanımı asla söz konusu değil" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Akar, TSK'nin kimyasal silah kullandığı iddialarıyla ilgili, "Bu bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira. TSK envanterinde kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Mehmetçik operasyonlarında; sivillere, masum insanlara, tarihi, dini ve kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip. Hem planlama hem icra safhasında bu duyarlılığı gösteriyoruz. Kimyasal silah kullanımı asla söz konusu değil. Bununla ilgili ülkemizin, bu vatanın evlatlarının, anayasal kurumlarının açık ve net şekilde tavrını göstermesi, tarafını belli etmesi lazım. Buna müsaade etmemeleri lazım. Şu ana kadar da siyasi partiler, kuruluşlar ciddi şekilde bu iddiaları lanetlediler" dedi.
"ÇÖKÜŞ SÜRECİNE GİRİNCE 'KARALAMA' YOLUNA GİTTİLER"
Akar, TSK'ya neden böyle iftiralar atıldığıyla ilgili soruya da, "Bunu o iftiraları atanlara sorun. Aslında maksatları, niyetleri ortada; ne zaman terör örgütü çöküş sürecine girdi, büyük kayıplar vermeye başladı o zaman bir çıkış yolu olarak iftira ve karalama yoluna gitmeye çalıştılar. TSK'nın başarısını karalamaya, insanların zihninde bulanıklık oluşturmaya çalışıyorlar. Özellikle yurt dışında bir algı oluşturmaya yönelik, 'çamur at izi kalsın' anlayışından hareketle ne ahlaki, ne hukuki, ne insani değerlere uymayacak söylemlerde bulunuyorlar, iftira atıyorlar. Bunların kabul edilmesi asla söz konusu değil. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, insani, manevi değerlerimiz var. Biz uluslararası hukuk ötesinde uygulamalar yapıyoruz" diye yanıt verdi.
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