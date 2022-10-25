TSK’ye ilişkin ‘Kimyasal silah’ iddialarında bulunan milletvekilleri için ‘fezleke’ bekleniyor
TSK’nin “kimyasal silah kullandığı” yönünde iddialarda bulunanMeral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke gelmesi bekleniyor.
TSK’nin Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü operasyonlarda “kimyasal silah kullandığı” yönünde iddialarda bulunan HDP grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç ile CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında TBMM’ye “yeni fezlekelerin gelebileceği” iddia ediliyor.
Savcılıkların “Türk askerini aşağılamak”, “terör örgütü propagandası yapmak” gibi suçlardan “soruşturma başlatabileceği” kaydedilirken kulislerde “söz konusu milletvekillerinin yasama faaliyeti kapsamında TBMM Başkanlığı’na, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdikleri gerekçesiyle yeni bir fezleke hazırlanamayacağı” da ileri sürülüyor. Bu durumda da halihazırda söz konusu milletvekilleri hakkındaki daha önce Meclis’e gönderilen fezlekelerin “komisyon gündemine alınabileceği” iddia ediliyor. Bu durumda üç ismin “dokunulmazlıkları” kaldırılabilir ve yargılanmalarının önü açılabilir.
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