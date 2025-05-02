Işıkhan, işçiyi yumruklayan başkanla 1 Mayıs kutlaması yaptı

Yayınlanma: 02.05.2025 - 14:14

Güncelleme: 02.05.2025 - 14:21

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs’ta, sendikalı işçilere yönelik şiddet görüntüleriyle tepki çeken AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile birlikte görüntülendi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Işıkhan Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personelini ziyaret etti. Burada işçilerle sohbet ettiğini belirten Işıkhan, 1 Mayıs’ı “bir protokol günü olarak değil, işçi ve emekçilerle kutladıklarını” ifade etti. Ancak, yan yana geldiği Başkan Tiryaki’nin, sendikalı işçilere uyguladığı şiddete ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

İŞÇİLERİN HAKLARI YOK SAYILDI

AKP’li Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, daha önce işçilerle imzalanan ek protokolü tanımayarak işçilerin yan haklarını kısıtladı, ücretlerini düşürdü. Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası ile yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca işçiler eylem kararı aldı.

Eylemler sonrası Tiryaki, işçilere baskı uygulayarak istifa etmeye zorladı. İstifa etmeyen işçilerin maaşları düşük yatırıldı, Ramazan ayında ise 46 sendikalı işçi işten çıkarıldı.

ÇADIRI YIKTI, SENDİKACIYA YUMRUK ATTI

Belediye binası önünde çadır kurarak eylemlerini sürdüren işçilere yönelik baskı Nisan ayında şiddete dönüştü. 11 Nisan’da işçilerin çadırlarını başkan yardımcılarıyla birlikte yıkan Tiryaki, Hizmet-İş Sendikası Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Recep Dere’ye yumruk attı.

Tiryaki, kamuoyunun tepkisine rağmen işçilere yönelik saldırılarını savundu ve mağdur işçileri “belediyede çalışmıyorlar” diyerek hedef göstermeyi sürdürdü.