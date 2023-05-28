2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Bakan Karaismailoğlu’nun sandığından Kılıçdaroğlu çıktı

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylamasında Trabzon’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun oy kullandığı 2045 nolu 356 seçmeni bulunan sandıktan 307 oy çıktı.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 18:21
Bakan Karaismailoğlu’nun sandığından Kılıçdaroğlu çıktı
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Türkiye genelinde cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur için oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oyunu Trabzon'da kullanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı.

Oylardan 149’u Recep Tayyip Erdoğan'a, 154’ü Kemal Kılıçdaroğlu'na çıktı, 4 oy da geçersiz sayıldı.

14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Bakan Karaismailoğlu’nun oy kullandığı aynı sandıktan; 1 oy farkla Erdoğan önde çıkmış, adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu 147, Sinan Oğan da 29 oy almıştı.


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