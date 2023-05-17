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Milletvekili adayının sandığından kendi partisine oy çıkmadı: ‘Kendi partime oy verememiş oldum, iyi mi!’

Türkiye Komünist Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Batur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda eşiyle birlikte oy kullandığı sandıktan TKP'ye oy çıkmadığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2023 - 10:01
Milletvekili adayının sandığından kendi partisine oy çıkmadı: ‘Kendi partime oy verememiş oldum, iyi mi!’
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Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Batur, Twitter hesabından, oy kullandığı sandığın tutanağıyla ilgili bir paylaşım yaptı. TKP’nin adayı Ahmet Batur, eşiyle birlikte oy kullandığı sandıktan partisine oy çıkmadığını söyledi.

“YSK’YA HATALI TUTANAK İLETİLMİŞ”

Ahmet Batur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

“TKP milletvekili adayıyım. Eşimle birlikte aynı sandıkta oy kullandık. Bugün oy ve ötesinin sitesinden bakayım dedim. Bir de ne göreyim. Kendi partime oy verememiş oldum, iyi mi!

Müşahitlere sordum. Bize verilen tutanaklarda yanlış yok. Ama YSK’ya hatalı tutanak iletilmiş.”


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