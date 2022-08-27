Bakan Kasapoğlu açıkladı: 'Seyahatsever' projesi 5 Eylül’e kadar uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül'e kadar uzattıklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:50
Bakan Kasapoğlu açıkladı: 'Seyahatsever' projesi 5 Eylül’e kadar uzatıldı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Seyahatsever" projesini 5 Eylül'e kadar uzattıklarını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Hafta sonuna #Seyahatsever’lere müjde vererek başlamak istiyorum. GSB yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkânı sunan #Seyahatsever projemizi 1 Eylül’den 5 Eylül’e uzatıyoruz. Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum" 

Hafta sonuna #Seyahatsever’lere müjde vererek başlamak istiyorum.??

GSB yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan #Seyahatsever projemizi 1 Eylül’den 5 Eylül’e uzatıyoruz.??

Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum.???? pic.twitter.com/0NOvdaXiIK

— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) August 27, 2022


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