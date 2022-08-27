Bakan Kasapoğlu açıkladı: 'Seyahatsever' projesi 5 Eylül’e kadar uzatıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül'e kadar uzattıklarını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Seyahatsever" projesini 5 Eylül'e kadar uzattıklarını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Hafta sonuna #Seyahatsever’lere müjde vererek başlamak istiyorum. GSB yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkânı sunan #Seyahatsever projemizi 1 Eylül’den 5 Eylül’e uzatıyoruz. Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum"
Hafta sonuna #Seyahatsever’lere müjde vererek başlamak istiyorum.??
GSB yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan #Seyahatsever projemizi 1 Eylül’den 5 Eylül’e uzatıyoruz.??
Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum.???? pic.twitter.com/0NOvdaXiIK
— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) August 27, 2022
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