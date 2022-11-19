Bakan Vahit Kirişçi'den yardım isteyen çiftçiye: Sen daha adını bile söyleyemiyorsun
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye’de Akdeniz Kahramanmaraşlılar Federasyonu'nu ziyaretinde, sulama konusundaki sorunlarını anlatan yuttaşa yanıt verirken, “Sen daha adını söyleyemiyorsun” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye’de; Akdeniz Kahramanmaraşlılar Federasyonu'nu ziyaret etti.
İbrahim Kalencik, ziyaret sırasında Bakan Kirişci’ye; “Sayın Bakanım, Düziçi’nin sulamasıyla ilgili... Dedemden kalan bir su var orada. Ben çocukluğumda iyi hatırlıyorum. Bu göletimiz ne olacak? Biz yanıyoruz” dedi.
Bakan Vahit Kirişci ise, “Daha adını bile söyleyemiyorsun… Bir de dedemden kaldı bilmem ne" dedi.
Bunun üzerine adını söyleyen yurttaş Kirişci'ye, "Ben İbrahim Kalencik. Amcanın kayını, Ökkeş amcanın kayını. Eski köy işletmelerinin şefi, Düziçi zabıta müdürü, çiftçi. Ufak da olsa çiftçi. Yardımınızı bekliyoruz" dedi.
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