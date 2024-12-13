Bakan Kurum, Ergene Nehri’nden getirilen pis su şişesini yere fırlattı: Meclis’te gerginlik

Yayınlanma: 13.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.12.2024 - 04:00

TBMM Genel Kurulu, dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Burada söz alan CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, belediyelere kayyum atanmasına dikkat çekerek “Kayyumlarınıza geçit vermeyeceğiz” dedi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, konuşma sırası kendisine geldiğinde Cengiz Holding’in maden ocağı nedeniyle ağaç kesmesini protesto etmek için getirdiği çam kozalağı, Ergene Nehri’nden getirdiğini söylediği kirli su dolu şişe ve Marmara Denizi’nden getirdiğini söylediği müsilaj dolu şişeyle kürsüye çıktı. Aygun’un konuşması sırasında CHP sıralarından “Ergene’nin pis suyuna bakın” sesleri yükseldi.

Aygun, “Sayın bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda ortalığı boş bulmuşsunuz, İzmir Körfezi’nden su getirmişsiniz, ben de size Ergene’den getirdim. Ergene Nehri için 2011’de dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan dedi ki: ‘Bebek oyuncağı, Ergene Nehri’ni temizleyeceğiz’. Ergene Nehri işte bu arkadaşlar” dedi.

Aygun, konuşurken CHP sıraları Bakan Kurum’a “Sayın bakan, konuşma, dinle’ diye seslendi. Aygun, “Bakanlık eline yüzüne bulaştırdı, Çevre Bakanlığı’ndan aldılar, Tarım Bakanlığı’na verdiler, kaynakları heba ettiniz, şimdi Tarım Bakanlığı Ergene Nehri’ni temizlemeye devam ediyor” ifadelerini kullanmasının ardından Bakan Kurum’a yöneldi. Kurum, “Otur yerine’ diyerek Aygun’a tepki gösterdi. AKP Kırşehir milletvekili Necmettin Erkan da “Otur yerine, sus” çıkışını yaptı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da “Sen ‘Sus!’ diyemezsin!” çıkışını yaptı.

‘ONLARI BANA GETİRME’

Aygun, pis su şişesiyle Bakan Kurum’a yönelince Bakan Kurum, “Onları bana getirme” dedi. Aygun, şişeyi Kurum’un masasına bırakınca Kurum da şişeyi yere itti. Meclis’te tansiyon yakseldi. AKP ve CHP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüyünce TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, oturuma 20 dakika ara verdi.

‘İSTİFA’ SLOGANLARI ARASINDA SUNUM YAPTI

Meclis Genel Kurulu’nda Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde gergin anlar yaşandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “istifa” sloganları arasında sesini yükselterek açıklamalar yaptı. Memişoğlu’nun şu sözleri tepki topladı:

“Aslında yenidoğan konusuna yeniden girmeyecektim. Gerçeklere tahammül edemeyenler, oradan kaçanlar öğrenememişler. Buna rağmen bazılarının ısrarla kamuoyuna yalan söylemekten vazgeçmediklerini üzülerek izliyorum. Birilerinin patolojik yalan söyleme hastalığı olan ‘mitomaniye’ (psikolojik yalan söyleme hastalığı) yakalandıklarını psikiyatrist olmasam da bir hekim olarak görüyorum.”

AKP’li TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Memişoğlu’nu “daha saygın bir dil kullanması” konusunda uyardı. Muhalefet milletvekilleri bu sözler üzerine Memişoğlu’nu sert sözlerle eleştirdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, “Sayın bakan tam bir acziyetin timsalidir. Koltuğunda küçücük kalmıştır” tepkisini gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de “Bize saldırarak gerçekleri örtemeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Memişoğlu’nun kullandığı ifadelere tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, “Bu millete yapılmış bir hakarettir” dedi.