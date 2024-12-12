3 bakanlığın bütçeleri TBMM’de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri, görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edildi.

3 bakanlığın bütçeleri TBMM’de kabul edildi
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ANKA
Yayınlanma: 12.12.2024 - 00:50

TBMM Genel Kurulu’nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın bütçeleri kabul edildi.

Genel Kurul’da saat 11.00'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.


Etiketler: #TBMM #Sağlık Bakanlığı #enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı #ulaştırma ve altyapı bakanlığı

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