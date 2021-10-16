Bakan Muş, pandeminin faturasını açıkladı: 112 bin esnaf iş yerini kapattı, 71 bin şirket kapandı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, pandemi döneminde, 11 Mart 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında; 112 bin 710 esnafın iş yerini kapattığını, 71 bin 314 şirketin de kapandığını açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin
Tanrıkulu’nun pandemi döneminde işyerini kapatan esnaf ve şirketlerle ilgili
soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 11 Mart 2020- 30 Haziran
2021 tarihleri arasında 112 bin 710 esnafın işyerini kapattığını ve 71 bin 314
şirketin de kapandığını açıkladı.
Bakan Muş’un açıklamasına göre gelir kaybı, kira, hibe, ciro
kaybı desteği olarak toplamda 9 milyar 54 milyon 736 bin 810 lira ödeme yapıldı.
Bakan Muş, pandemi döneminde esnafa verilen destek ödemelerini
ise şöyle sıraladı:
- Türkiye genelinde esnafa gelir kaybı desteği olarak 4
milyar 285 milyon 383 bin lira ödeme yapıldı.
- Kira desteği olarak ödenen miktar 359 milyon 212 bin 215
lira oldu.
- Yapılan hibe desteğinin miktarı 4 milyar 130 milyon 673
bin lirayı buldu.
- Ciro kaybı desteği ödemesi ise 99 milyon 468 bin 596 lira
oldu.
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