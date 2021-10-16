Bakan Muş, pandeminin faturasını açıkladı: 112 bin esnaf iş yerini kapattı, 71 bin şirket kapandı

16 Ekim 2021 Cumartesi, 14:36

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun pandemi döneminde işyerini kapatan esnaf ve şirketlerle ilgili soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 11 Mart 2020- 30 Haziran 2021 tarihleri arasında 112 bin 710 esnafın işyerini kapattığını ve 71 bin 314 şirketin de kapandığını açıkladı.

Bakan Muş’un açıklamasına göre gelir kaybı, kira, hibe, ciro kaybı desteği olarak toplamda 9 milyar 54 milyon 736 bin 810 lira ödeme yapıldı.

Bakan Muş, pandemi döneminde esnafa verilen destek ödemelerini ise şöyle sıraladı:

Türkiye genelinde esnafa gelir kaybı desteği olarak 4 milyar 285 milyon 383 bin lira ödeme yapıldı.

Kira desteği olarak ödenen miktar 359 milyon 212 bin 215 lira oldu.

Yapılan hibe desteğinin miktarı 4 milyar 130 milyon 673 bin lirayı buldu.

Ciro kaybı desteği ödemesi ise 99 milyon 468 bin 596 lira oldu.



