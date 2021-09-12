Türkiye, ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyürken en az 61 bin 736 esnaf kepenk kapattı

12 Eylül 2021 Pazar, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ekonomide yaşanan sürece ilişkin bir çalışma hazırlayarak TÜİK’in “Türkiye ekonomisi 2021’in ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 büyüdü” açıklamasına karşın, esnaf şirketlerinin kepenk kapatmaya devam ettiğine dikkat çekti. Ağbaba’nın çalışmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye’nin yüzde 21.7’lik büyüme kaydettiği dönemde en az 61 bin 736 esnaf kepenklerini kapattı. 2021’in ocak-ağustos döneminde ise en az 48 bin şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi iflas etti.

Kapanma döneminin bitmesiyle işlerinin düzeleceğini düşünen esnaf, geçmiş borçlarının altında ezilmeye devam ediyor.

Esnaf iflaslarının yüzde 35’i, kapanmaların ardından haziran ayından başlayan normalleşme sürecinde gerçekleşti.

AYAKTA DURAMIYOR