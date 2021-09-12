Türkiye, ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyürken en az 61 bin 736 esnaf kepenk kapattı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın yaptığı çalışmaya göre, ekonomideki “normalleşme” de iflasları frenleyemedi. Yeni işyeri açan esnaf sayısı da azaldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ekonomide yaşanan sürece ilişkin bir çalışma hazırlayarak TÜİK’in “Türkiye ekonomisi 2021’in ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 büyüdü” açıklamasına karşın, esnaf şirketlerinin kepenk kapatmaya devam ettiğine dikkat çekti. Ağbaba’nın çalışmasından öne çıkanlar şöyle:
- Türkiye’nin yüzde 21.7’lik büyüme kaydettiği dönemde en az 61 bin 736 esnaf kepenklerini kapattı. 2021’in ocak-ağustos döneminde ise en az 48 bin şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi iflas etti.
- Kapanma döneminin bitmesiyle işlerinin düzeleceğini düşünen esnaf, geçmiş borçlarının altında ezilmeye devam ediyor.
- Esnaf iflaslarının yüzde 35’i, kapanmaların ardından haziran ayından başlayan normalleşme sürecinde gerçekleşti.
AYAKTA DURAMIYOR
- Salgın tedbirleri süresince iktidarın aldığı kararlar ile aç-kapa yapmak zorunda kalan, gelir kaybına göre hibe desteği alamayan ve banka kredilerine muhtaç hale getirilen esnaf, ayakta durmakta zorlanıyor.
- Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’ne göre, bu yılın ilk sekiz ayında meslekten ve sicilden terkini yaparak iflas eden esnaf sayısı 61 bin 736’ya yükseldi. İflasların 21 bin 731’i ise normalleşme sürecinin başladığı haziran ve ağustos aylarında yaşandı.
- Bir diğer çarpıcı veri ise yeni tescil edilen esnaf sayısı oldu. TESK verilerine göre, bu yıl ocak-ağustos döneminde yeni tescil edilen esnaf ve sanatkâr sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalarak 185 bin 126 oldu.
- Normalleşme sürecinde şirket ve gerçek kişi ticari işletmelerinde de iflaslar devam ediyor. TOBB’nin ticaret sicil istatistiklerine göre, bu yıl ocak-temmuz döneminde toplam 9 bin 105 şirket tasfiye edildi, 18 bin 491 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi kapandı, 21 bin 240 şirket de resen kapatıldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısının toplamı 48 bine ulaştı.
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