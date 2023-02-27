Bakan Nebati'den 'hükümet istifa' diyen tribünlere: Biz çalışırken ahlaksızlarla da mücadele ediyoruz

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 23:04

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 23:04

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, sorumluluktan kaçmaya çalışan AKP iktidarına yönelik tepkiler de her alanda yükselmeye başladı.

Son olarak Fenerbahçe taraftarlarının 25 Şubat’ta Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” sloganları atması gündem olmuştu. Dün ise İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş tribünlerinden “Hükümet istifa” tezahüratları yükseldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından Bakan Nebati'de slogan atan yurttaşları hedef aldı.

Bakan Nureddin Nebati, Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarındaki tribün provokasyonuna tepki gösterdi. ‘Çalışırken ahlaksızlıklarla da mücadele ediyoruz’ diyen Nebati, “Her ne kadar birileri böylesi bir süreçte dahil siyasi çıkar hesaplarına düşmüş olsa da gerçek dışı kötü çarpıtmalara girişerek, hatta tribünlere siyaset sokmaya çalışarak maksatlı provokasyonlardan medet umsa da bizler metanetimizi sonuna kadar koruyarak tarihimizden ve milletimizden aldığımız güç ve sarsılmaz iradeyle vatandaşlarımıza ve ülkemize hizmet yolunda kararlı adımlar atmaya tereddütsüz devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.