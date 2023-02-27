'Hükümet istifa' sesleri yükselmişti: Sadettin Saran'dan tribünlere destek
Eski Fenerbahçeli yönetici Sadettin Saran, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, tribünlerde yükselen 'Hükümet istifa' sesleri hakkında açıklamalarda bulundu. Saran, 'spora siyaset sokmayın' diyenlere karşı çıkarak, "Hükümeti destekleyen insanların da, hükümet istifa diyen insanların da aynı şekilde saygı görmesi demokrasinin gereğidir" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev yapan iş insanı Sadettin Saran, tribünlerdeki hükümet protestolarına saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.
Saran, sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak 'Hükümet istifa' tezahüratı yapan taraftarları 'devlet düşmanı' ilan edenlere karşı çıktı.
Sadettin Saran
Devlet ile hükümet arasındaki farka dikkat çeken Saran, "Hükümeti destekleyen insanların da, hükümet istifa diyen insanların da aynı şekilde saygı görmesi demokrasinin gereğidir. Tribünlerde çerçevesi anayasa ile belirlenmiş protesto hakkını kullananlara 'devlet düşmanı' demek, en basit şekliyle devlet ile hükümet arasındaki farkı bilmemektir" dedi.
"YİNE AYNI TRİBÜNLER..."
Saran, 15 Temmuz hatırlatması yaparak, "Unutulmasın ki 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçte demokrasiye sahip çıkanlar, tezahürat edenler yine aynı tribünler olmuştur. Hükümeti destekleyene de eleştirene de lütfen aynı adalet anlayışı, aynı sevgi, aynı hoşgörü, lütfen! Bu vatan hepimizin" ifadelerini kullandı.
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