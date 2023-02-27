'Hükümet istifa' sloganları üzerine Vodafone CEO’su: Tribün hayattır!
Vodafone CEO'su Engin Aksoy, Beşiktaş tribünlerinden atılan "Hükümet istifa" sloganları üzerine "Tribüne gitmeyen bilmez ama tribün hayattır" mesajı paylaştı.
Cumartesi günü Fenerbahçe taraftarlarının Konyaspor maçı sırasında “Hükümet istifa” sloganları atması gündem olmuştu. Dün akşam ise İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş tribünlerinden “Hükümet istifa” tezahüratları yükseldi.
Maç sırasında taraftarlar istifa sloganlarının yanı sıra depremzede çocuklar için getirdikleri oyuncakları da sahaya attı.
Beşiktaş’ın sponsorlarından Vodafone’un CEO’su Engin Aksoy da sosyal medya hesabından tribünlerden gelen sloganlar üzerine dikkat çeken bir mesaj paylaştı.
Engin Aksoy, hesabından “Tribüne gitmeyen bilmez ama tribün hayattır!” diye yazdı.
Aksoy, daha sonra da hesabını korumaya aldı.
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