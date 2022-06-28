Bakan Nureddin Nebati, TBMM’de “ihracatımız arka arkaya rekorlar kırıyor” dedi; CHP’li Ağbaba “Nebati’den masallar” yanıtını verdi

28 Haziran 2022 Salı, 23:50

TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM’ye sunulan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri bugün başladı.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelere başlamadan önce, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sunum yaptı.

Nebati, “İhracatımız arka arkaya rekorlar kırıyor. İhracatçılarımızın küresel riskleri fırsata çevirme kabiliyeti ve girişimciliği sayesinde ihracatımız son yirmi bir ayın 19’unda aylık bazda rekor kırdı. 2022 yılı Mayıs ayında ihracatımız yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yerinden “Nebati’den masallar, Nebati’den. Dolar 11,40’tı, 17 oldu 17 Nebati” dedi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise “Yüzde 200 enflasyonun sorumlusu sizsiniz, o yüzden ek bütçe getiriyorsunuz” ifadesini kullandı. Ağbaba ise “Rekorlar kırdınız rekorlar, tebrik ederiz. Enflasyon rekoru, dolar rekoru, talan rekoru...” dedi.

Bakan Nebati, “Neticede 2021 yılında 13,7 milyar dolara gerileyen cari işlemler açığı nisan ayı itibarıyla yıllık 25,7 milyar dolar olmuştur” dedi. Ağbaba ise yerinden “Yürü Nebati kim tutar seni? Dünya rekoru kırıyoruz, dünya rekoru! Enflasyonda 6’ncıyız dünyada...” dedi.

Nebati, sözlerine; “Daha önce de belirttiğim gibi, büyümenin kapsayıcı olmasını çok önemsiyoruz” sözleri ile devam etti. Ağbaba ise “Hâlâ masal anlatıyorsun, masal” karşılığını verdi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan “Değerli milletvekilleri, Veli Ağbaba’yı Genel Merkezden çağırıyorlar. Arkadaşlar, rica ediyorum laf atmadan dinleyelim. Buyurun” dedi. Ağbaba ise “Sayın Başkanım, ama biraz gerçekleri konuşsun; faizi söylesin, enflasyonu söylesin, alım gücünü söylesin…” yanıtını verdi.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYORMUŞ...

Nebati, açıklamalarına “Enflasyon hem bizim hem de dünyanın büyük bir derdi. Bir taraftan enerji ve gıda başta olmak üzere emtia fiyatları artıyor, diğer yandan fiyatını kabul etseniz bile ürünü bulamıyorsunuz. Hadi ürünü buldunuz, konteyneri bulamıyorsunuz. Konteyneri buldunuz, gemiyi bulamıyorsunuz. Sonuçta tüm dünya bu karmaşanın bedelini enflasyon olarak ödüyor. Bunlara ilaveten, ülkemizde de başta döviz kurunun etkisi olmak üzere fiyatlama davranışlarındaki bozulmalar enflasyonu olumsuz etkilemiştir. Ülke olarak geçmişte enflasyondan çok çektik. İktidara geldiğimiz andan itibaren enflasyonla mücadele ettik ve başarıya ulaştık. Enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız. Enflasyonla mücadele konusunda gerekli tecrübe ve donanıma sahibiz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ve enflasyonu kısa bir süre içerisinde düşürmeyi yine biz başaracağız” sözleri ile devam etti.