Bakan Özhaseki tarih verdi: 'Bulduğum yeni formüller var, Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim'

Yayınlanma: 10.06.2023 - 08:41

Güncelleme: 10.06.2023 - 08:42

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de Sanayici ve İş Adamları Buluşması programına katıldı. Düzenlenen programa AKP Kayseri milletvekilleri, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve iş insanları da katıldı.

Cumhur İttifakı olarak ilk seçimde yüzde 50'nin üzerinde oy almayı ümit ettiklerini aktaran Özhaseki, çok gayret etmelerine ve kol kola girmelerine rağmen bunun olmadığını anlattı.

DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bakan Özhaseki, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, bu topraklarda kurulan bin yıllık medeniyetin karşılaştığı en büyük afet olduğunu belirtti.

Depremden 11 ilin etkilendiğini kaydeden Özhaseki, şöyle konuştu:

"14 milyon insan bundan etkilenmiş. 100 kadar ilçemiz, 1000'e yakın köyümüz ve yıkılan bina sayısı, dün aldım rakamları bir daha, çünkü itirazlar oluyor, mahkemelerin verdiği kararlar var, ara ara değişebiliyor, 680 bin konut yıkılmış. 170 bin de iş yeri, depo, ahır, tek katlı köy evi yıkılmış. Yani 850 bin tane bizim yapmak zorunda olduğumuz ev, iş yeri var. Bunların altyapısını da yapacağız. Bunların hepsinin maddi zararı 100 milyar dolar civarında. İnsanların bir kısmı çadırdalar, bir kısmı konteyner kentteler. Oradan da haliyle bir an önce çıkmak istiyorlar. Diyorlar ki 'acele evlerimizi yapın, verin.' Bunlar yapılacak, çaresi yok."

"BENİM BULDUĞUM YENİ FORMÜLLER VAR"

Bu yükün altından kalkacaklarını vurgulayan Özhaseki, "Değişik formüller var. O formülleri geliştiriyoruz zaten. İnşallah söz verdiğimiz gibi 300 binden fazla konutu bir yıl içinde, ondan sonra 1,5 ve 2 yıla kalmadan da diğer bütün konutları bitirip herkesi evlerine kavuşturacağız. Benim bulduğum yeni formüller var, çalıştığım. Çarşamba günü kabine toplantımız var. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim orada. Eğer arkadaşlarımız da uygun görürlerse o formüller devreye girdiğinde çok daha kısa süre içerisinde inşallah bütün hak sahiplerine haklarını vermiş olacağız" diye konuştu.