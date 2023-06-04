Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim töreni: Mehmet Özhaseki görevi Murat Kurum'dan devraldı

Yayınlanma: 04.06.2023 - 12:55

Güncelleme: 04.06.2023 - 12:59

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atadığı Mehmet Özhaseki, bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Murat Kurum'dan devraldı.

Murat Kurum, "Çalışma arkadaşlarımıza, partimize çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü milletimize ediyorum. En sıkıntılı süreçte sıkıntılarını unutup bize destek oldular. Şimdi Türkiye Yüzyılımızın ilk kabinesinde emaneti bırakıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de başarılı işlere bakanlığımız devam edecektir. Allah hepimizi mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.

Görevi Kurum'dan devralan Özhaseki ise şunları söyledi:

"Bugün bu devir teslim töreninin ülkemiz için güzel sonuçlar doyurmasını Allah'tan niyaz ediyorum. 5 yıl kadar önce bu odada bu koltukta bu makamda değerli kardeşime bu görevi devretmiştim. O güne kadar elimizden geleni yapmanın huzuru içinde ayrılmıştık. Süreç içerisinde de değerli bakanımı hep çalışırken gayret ederken gördüm. Teslim aldığı bayrağı ileriye doğru taşırken gördük bundan dolayı da mutluluk duyuyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra kendi özel hayatında ve daha sonra sürecek olan siyasi hayatında da başarılar diliyorum.

Gerçi genç kardeşim, 5 yıl sonra kendisine yeniden devredebilirim. Ülkemiz deprem ülkesi bu gerçeklikten hareket ederek tüm planlarımızı ona göre yapmalıyız. Son 100 yılda Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde 6'nın üzerinde şiddetle vuku bulan yani yıkıcı teshiri olarak bir şiddetle devam eden sayısı 60'ın üzerinde. Ölen insan sayımız 130-140 bine yakın. Yüz milyonlarca dolar zararımız var. Eğer bu konuda biz de hazırlıklı olabilirsek ileriye doğru doğru adımlar atabilirsek ülkemizi sıkıntılardan bu belalardan kurtarırız."