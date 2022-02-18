Bakan Pakdemirli: Ana beklentimiz yüzde 7, hatta zincir firmalar için bir yüzde 7 daha indirim
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'de sektör temsilcilerine seslendiği konuşmasında KDV indirimini hatırlatıp "Ana beklentimiz fiyatların da yüzde 7 indirilmesi. Hatta zincir firmalar açısından mümkünse bir yüzde 7 daha indirilmesi" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'deki bir otelde düzenlenen toplantıda sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Denizli Vali Vekili Adem Uslu, Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AKP Denizli Milletvekilleri Ahmet Yıldız, Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AKP İl Başkanı Yücel Güngör ve sektör temsilcileri katıldı.
Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pandemi döneminde bütün emtia fiyatlarında, petrolden doğal gaza, gıda fiyatlarından hububata, bakliyattan diğer tüm ürünlere ciddi bir artış yaşandığını söyledi. Bakan Pakdemirli, emtia fiyatlarındaki artış, üretici açısından, birçok anlamda, özellikle maliyetlerin düşük olduğu dönemde yakalandığı için artı olarak yansımakla beraber tüketicide de enflasyona sebebiyet verdiğini kaydetti.
"ANA BEKLENTİMİZ FİYATLARIN YÜZDE 7 İNDİRİLMESİ"
Kamuoyunun gündeminde fiyat artışı olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Bununla alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta sonu KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi konusunda talimatı oldu. Burada bizim ana beklentimiz fiyatların da yüzde 7 indirilmesi hatta zincir firmalar açısından mümkünse bir yüzde 7 daha indirilmesi. Bu kampanyaya katılmaları konusunda kamuoyunda da vatandaşta da beklenti oluştu. Böylelikle artan fiyatlarla alakalı vatandaşı rahatlatacak şekilde çözümleri buluyor olmamız lazım. Bakanlığımızın ana görevlerinden birisi üreticiyi korumak iken diğeri de tüketiciyi kollamaktır" diye konuştu.
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