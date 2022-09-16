Bakan Soylu: '15 Temmuz'un arkasında bal gibi Amerika var, olmasa adamı orada saklamaz'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'u biz mi yaptık? 15 Temmuz'u FETÖ yaptı, arkasında bal gibi Amerika var. Bunu defalarca söyledim. Eğer olmasa adamı orada saklamaz, bize iade eder. Neyle karşı karşıya kaldığımızı anlatmak için söylüyorum" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırklareli'de, Muhtarlarla Buluşma Toplantısı'na katıldı.
Burada bir konuşma yapan Bakan Süleyman Soylu, dünyadaki gıda krizini Türkiye'nin çözdüğünü öne sürüp şunları söyledi:
"Bugün gıda krizini Türkiye nasıl çözmüşse bilmenizi istiyorum; etrafımızdaki coğrafyadaki karmaşıklıkları, savaşları, yoksullukları, katliamları da çözebilecek tek bir ülke var; o da Türkiye'dir. Dönem dönem bazı süreçlerle karşılaşabiliriz. Hangi biriniz 2,5 yıl maskeyle gezebileceğinizi düşünüyordunuz? Bizim tarihe, geçmişe ve geleceğe karşı sorumluluklarımız var. Terör koridoru kuracaklardı. Bugün Pençe-Kilit operasyonunun yapıldığı Hakurk'tan Zap'a kadar oradan Afrin'e kadar terör koridoru kuracaklardı. Bunu kim kuracaktı? Bunu Amerika kuracaktı. Son 3 yılda Amerika, 2 milyar dolar terör örgütüne bizzat kendi senatosundan yardım etti. Bırak senatoyu Türkiye'de bir kurum terör örgütlerine yardım etsin de Amerika, Avrupa bizi çarmıha geriyor mu, germiyor mu? Nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığımızı anlatmak istiyoruz. PKK'ya ve PYD'ye Amerika, tam tamına son 3 yılda 2 milyar dolar resmi yardım yapmış. Orada terör koridoru kuracaksın, orada teröristi öldürüyorsun, taziyeye giden kim? Amerikalı komutan. Sonra Amerikan Büyükelçiliği, burada bizim şehitlerimiz için de söz olsun, diye taziye mesajı yayımlıyor. Neyle karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz" diye konuştu.
"15 TEMMUZ'UN ARKASINDA KİM VAR?"
Bakan Soylu, şöyle devam etti:
"Şunu söylüyoruz; Cumhuriyet'in birinci asrına gidiyoruz, biz ve siz her şeyi gördünüz. Darbe gördünüz, yüzde 8 binlik gecelik faizler gördünüz, emekli maaşlarını almak için Ziraat Bankası önünde sabaha kadar beklenen kuyrukları bu ülke yaşadı. Amerika'dan ve Avrupa'dan bize parmak sallamalar gördük. Bu ülkede farklı siyasi görüşlere sahip olabilirsiniz ama gazetelerin, televizyonların; siyasi parti liderlerine, başka ülkelerin başbakanlarına yaptığı muameleleri, hakaretleri, hükümetleri düşürmek için bütün oyunları ve senaryoları hep beraber gördük. Hanımlarına, eşlerine, ailesine saldırdığını gördük. Bunun arkasında kim var? 15 Temmuz'u biz mi yaptık? 15 Temmuz'u FETÖ yaptı, arkasında bal gibi Amerika var. Bunu defalarca söyledim. Eğer olmasa adamı orada saklamaz, bize iade eder. Neyle karşı karşıya kaldığımızı anlatmak için söylüyorum" dedi.
Video Haberler
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Şehirlere göre fiyat değişecek
- 'Bakanlık koltuğunda bir Cumhuriyet düşmanı oturuyor'
- 'Gideceğimiz seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak'
- Merkez Bankası'ndan yıl sonu tahmini
- Polisler, Soylu pankartı için harekete geçti
- AKP ve MHP'de LGBT videosu endişesi
- ‘Seçim için şov yapacaklar’
- Kılıçdaroğlu'ndan 'altılı masa' kararı
- AKP ve MHP’de LGBT videosu endişesi
- Gözaltı, tehditler, ev baskını...