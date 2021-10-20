Bakan Soylu: "Erdoğan insanlığın en büyük devrimcisi"

20 Ekim 2021 Çarşamba, 15:28

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Diyarbakır İl Başkanlığında konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Soylu, 10 ülkenin büyükelçilerinin iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için ortak çağrıda bulunması üzerine “Avrupa'nın 10 büyükelçisiyle kol kola girmiş Türkiye'nin üzerine kâbus gibi çökmeye çalışıyor” dedi.

Konuşmasında Türkiye’nin Avrupa ve Amerika’dan daha iyi bir sınav verdiğini söyleyen Soylu, Türkiye'de herkesin birinci sınıf yurttaş olduğunu belirtti. Soylu, Türkiye'de herkesin istediği gibi konuşabilme hakkına sahip olduğunu söyledi.

"ERDOĞAN EN BÜYÜK DEVRİMCİ"

Soylu devamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın coğrafyanın ve insanlığın büyük devrimcisi olduğunu ifade etti.

Soylu şunları söyledi: "Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin değil bu coğrafyanın ve insanlığın büyük devrimcisidir. Yıllarca Türkiye'nin üzerine biçilmeye çalışılan o vesayet prangasını, bize layık görülen geri kalmışlığı elinin tersiyle itmiştir. Sadece Türkiye'nin altyapısını, kalkınmasını, demokrasisini ve hukukun üstünlüğünü geliştirmedi, Cumhur İttifakı'yla bütün dünyanın masumlarının ve mazlumlarının ümidini de artırdı."