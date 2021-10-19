Son dakika... Soylu'dan sert açıklama: "Yargıya talimat veremez"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 ülkenin Ankara büyükelçisinin Osman Kavala çıkışıyla ilgili sert ifadeler kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisinin, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması üzerine sert ifadeler kullandı.
Bakan Soylu, "Hukukun üstünlüğünden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın." diye konuştu. Soylu devamında, "10’unuz değil 100’ünüz gelse Türkiye’ye zerre toz konduramazsınız." diye belirtti.
Soylu şunları söyledi:
"Malum bu aralar çok moda oldu, canı sıkılan bildiri yayınlıyor. 10 tane büyükelçilik bir araya gelmiş, içinde ABD'si de var Almanya'sı da var. Diyorlar ki, 'Ey Türk yargısı, Osman Kavala'yı derhal serbest bırak, talimatımızın dışına çıkma'. Osman Kavala için seferber olmuş batıya diyeceğim şudur: 'Türk yargısı bitti' demeden bitmez, bunu da herkes böyle bilsin. Ve Türkiye, o dışarıdan parmak salladığınız, parmak salladıkları zaman süklüm büklüm olan Türkiye değil. İki satır açıklamayla istediğiniz gibi yönetebileceğiniz bir ülke hiç değil. Hukukun üstünlüğünden ve demokrasiden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez. 'Derhal birisini serbest bırakın' diyemez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası bir çadır devleti değil. Burası 2 bin yıllık Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Herkes aklını başına alsın, herkes haddini bilsin."
NE OLMUŞTU?
Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarından dolayı Bakanlığa çağrılmıştı.
Adı geçen büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.
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