Bakan Soylu konuşması sırasında Yeşil Sol standını hedef aldı: Be kepazeler bu ülkenin İçişleri Bakanı konuşuyor!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 17:02

Güncelleme: 20.04.2023 - 17:52

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Esenler’de konuştu. Makam aracı Togg ile Esenler Dörtyol Meydanı’na gelen Bakan Soylu, ardından alanda toplanan destekçilerine seslendi. Soylu, konuşma esnasında aynı meydanda şarkı açan Yeşil Sol Parti standını hedef aldı.

Seçim otobüsü üzerinde konuşan Bakan Soylu, “Sizlere bir selamım var. Bu milletin sevgilisi tam 21 yıldır bu ülke için hizmet eden ve ’Ben sadece milletimin ve Allah’ın önünde eğilirim’ diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Bu devletimizin kararlığını göstererek okullar, camiler, yerli otomobiller yaptık. Bu milletimizi PKK’ya muhtaç etmedik. Döviz operasyonları yaparak ekonomimize saldırdılar ama müsaade etmeyerek birlik içerisinde durduk. Suriye iç savaşından sonra dünyanın en büyük göç dalgası ile karşı karşıya kaldık. Bu göç dalgasıyla alakalı dünyada büyük olaylar oldu ancak Türkiye’de bir tek büyük toplumsal olay gerçekleşmedi. Ufak olaylara ise güvenlik güçlerimiz hemen müdahale ettiler. Biz kardeşimize sahip çıktık ama kamu düzenimizi hiç kimseye bozdurmadık ve tedbirlerimizi ona göre aldık. Pandemi ile karşı karşıya kaldık. Kimse kimseyle görüşemez hale geldi. Biz kimseyi yalnız bırakmadık. Avrupa’da insanlar hastanelerin bahçelerinde içeriye giremeden öldüler. Kılıçdaroğlu çıkıp şehir hastanelerine ’israf’ demişti ama yaptık" dedi.

"HALA ÖZGÜRLÜK İSTİYORSUNUZ"

Soylu, daha sonra konuşma yaptığı alanın yakınında bulunan Yeşil Sol Parti standına yönelerek "Bu ülkede özgürlük ve demokrasi yok derler, be kepazeler bu ülkenin İçişleri Bakanı meydanda konuşuyor, orada istediğinizi yapıyorsunuz daha ne özgürlüğü istiyorsunuz Tam 45 dakikadır saygısızlık ve nezaketsizlik yapıyorsunuz, hala özgürlük istiyorsunuz. Onlar her PKK’lı terörist öldüğünde gözyaşı döktü canları acıyor, bu nedenle yapıyorlar” ifadelerini kullandı.