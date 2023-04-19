'Dekorasyon' tartışması... HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan Cengiz Çandar açıklaması

Yayınlanma: 19.04.2023 - 09:39

Güncelleme: 19.04.2023 - 09:40

Yeşil Sol Parti’nin Diyarbakır milletvekili adayı olarak gösterilen Cengiz Çandar'ın HDP'deki sol kuruluşlar için kullandığı "dekokrasyon gibi" ifadesine parti yönetiminden bir açıklama geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, TELE 1'de katıldığı programda, konuyla ilgili tartışmalar üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Doğru bulmuyorum. Evet HDP Kürt siyaset geleneğinin yeni bir modelidir ama farklı bir modelle bu geleneği devraldı. Elbette seçmenimizin büyük bir kısmını Kürt halkı oluşturuyor ama HDP’yi HDP yapan buna bileşenlerin katılmış olmasıdır. Sol sosyalist çevreler de dahil. O nedenle sayıyla ölçülecek ‘dekoratif unsur’ vb. hiçbir şey kesinkes HDP modeline hiç uymuyor. Dolayısıyla esas olan sayı değil niteliktir.”

"KARŞI ÇIKANLAR OLDU AMA..."

Sancar, Hasan Cemal ve Çengiz Çandar'ın adaylığıyla ilgili tartışmalar üzerine de şu yorumu yaptı:

"Bizde adaylık süreci bir yerel komisyon, merkezi komisyon ve son olarak mutabakat komisyonu olarak işliyor. Mutabakat komisyonunun başkanlığını eş başkanlar yapıyor. Buraya isim önerileri yapılıyor. Cengiz Çandar ve Hasan Cemal ismine komisyonda karşı çıkanlar oldu ama tartışmalar sonuçlandığında bu şekilde karar çıktı. Bizim HDP’nin de HDP’den önceki partilerin de farklı birikimleri değerlendirmenin yansıması. 2015’e 2010’a yıllarına baktığınızda bunu görürsünüz. Geçmişle ilgili tartışmalara Hasan Cemal de Cengiz Çandar da yanıt veriyor. Geçmişle ilgili tartışmalara girersek herkesi tartışmamız lazım, en geniş ittifakı da tartışmamız lazım. İtiraz bileşenlerimiz oldu ama şimdi odaklanmamız gereken bu yozlaşmış iktidarı gitmesi. Ve buna katkı sunan herkesin bu katkısına değer verilmesi."

Çandar, Medyascope’tan Ruşen Çakır’a verdiği demeçte, şunları kaydetmişti: “Gerçekten göz yaşartıcı ve son derece okşayıcı tepkiler geldi. Çünkü nereden baksan, esas bu partiyi taşıyıcı, sosyolojik anlamdaki esas taşıyıcı olan alan Kürt alanından. Türkler yok mu bu partide, birtakım sol kuruluşlar da var. Bunlar biraz dekorasyon gibi. Partiye nereden bakarsanız oy potansiyeli olarak da, söylemi olarak da, geçmişi olarak da, kimliği olarak da Kürt partisi tabii ki. Türk dekoratif unsurlar da var bu partide.”