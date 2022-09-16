Bakan Soylu'dan 'KPSS' açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların mağduriyet yaşamaması için nüfus müdürlüklerinin pazar günü 07.00- 15.00 saatlerinde açık olacağını duyurdu.
İçişleri Bakanı Soylu, soruların sızdırılması nedeniyle yenilenmesine karar verilen 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı'yla ilgili bir duyuru yaptı.
Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlüklerimiz, emniyet birimlerimiz tüm hazırlıklarını tamamladı. Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli. Olası bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı, 1949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır. Nüfus müdürlüklerimiz, 18 Eylül Pazar günü 07.00- 15.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara, başarılar dileklerimizle" dedi.
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