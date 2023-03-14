Bakan Soylu’nun halktan kahvaltılık, çay, şeker istemesi tepki çekti: Toplanan paralar nerede?
Depremin ilk haftalarında düzenlenen bağış kampanyasında toplanan 115 milyar liranın nereye harcanacağı merak edilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı yardım çağrısı tartışmalara neden oldu.
Soylu, “Kahvaltılık, çay, şeker istiyoruz” dedi. Bu konuşmanın ardından deprem kapsamında toplanan bağışların akıbeti ise yeniden gündeme geldi. Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun Cumhuriyet’e konuştu.
Ufuk Söylemez: Devlet bağış toplamaz vergi toplar. Bağışı sivil toplum kuruluşları toplar. Toplanan paraların sadece bu iş için harcanması gerekir. Kentsel dönüşüme, altyapı hizmetlerine, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya varana dek bu paralar bu işler için harcanmalı. Bizim ihtiyacımız şeffaflık, yerindelik ve denetimdir.
Tanju Tosun: Devlet yetkililerinin bağış çağrısının ülke ekonomisinin kötü olmasından kaynaklanabilir. Ekonomisi güçlü bir devlet bu süreçleri kendisi yürütebilir. Devletin ekonomik kaynaklarının bir kısmını sadece buna ayırabilir. Toplanan kaynaklar şeffaf bir şekilde harcanmalı.
Bu arada Soylu’nun sözleri üzerine sosyal medyada da “Toplanan paralar nerede?” paylaşımları yapıldı.
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