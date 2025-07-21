Bakan Tekin'den yeni LGS açıklaması: '29 kişi hakkında soruşturma açıldı'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sınavına ilişkin iddialar ve tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Sınav güvenliği ile ilgili bütün tedbirler ÖSYM standartlarında alındı. Olağanüstü bir tedbir süreci yaşadık.

"HER TÜRLÜ VERİYİ PAYLAŞTIK, PAYLAŞABİLİRİZ"

Soruları bizim okullarımızdan öğretmenlerimiz hazırlıyor. Sonrasında ihtiyaç duyulursa akademik anlamında üniversitelerden öğretim üyelerine soruların bilimselliğiyle ilgili hakemliğine başvurulduğu olabilir.

Daha önceki yıllarda hazırlanan analiz raporunun teknik bilgi kısmını çıkarıp 3-5 sayfa olarak aynısını yayımladık. Şeffaflık eleştirisi getirilebilecek her türlü veriyi paylaştık, paylaşabiliriz.

O gün hemen ilgililerin cep telefonlarını alıp gerekli değerlendirmeleri yaptık. Sınavın güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorunun ortaya çıkmadığını gördük. Soruşturma süreci devam ediyor.

"29 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI"

Konu gündeme geldiğinde ‘tartışılsın’ dedim. Kamuoyundaki tartışmaları arkadaşlar takip ediyorlar. Bunun neticesinde bir karara varırız.

29 kişi hakkında soruşturma açıldı. Bunun içinde farklı kamusal görevi olanlar da var. O arkadaşlarımızın hepsi soruşturmanın selameti açısından valilik tarafından görevden uzaklaştırılmış durumda."