Bakan Tekin ve Bilal Erdoğan’ın katılımıyla lüks otelde ‘Filistin’de zulüm’ etkinliği yapıldı

Yayınlanma: 15.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.07.2024 - 04:00

Yurttaşlardan sürekli tasarruf bekleyen iktidar, beş yıldızlı lüks otelde Filistin etkinliği düzenledi. Sektör temsilcileri böyle bir organizasyonun en az 50 bin Avro maliyeti olacağını belirtti. Önceki gün İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Vakfı tarafından liseler arasında düzenlenen “Nehirden denize özgür Filistin” konulu hikâye, şiir ve kısa film yarışmasının ödül töreni Ataşehir’de beş yıldızlı otelde yapıldı.

Törende Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan söz aldı. Bakan Tekin, konuşmasında bir kez daha “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ni savundu.

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde çocuklarımızın güzel Türkçemize, ana dilimize vâkıf, onu güzel kullanan, kendisini güzel ifade eden, bu dille hikâyeler, şiirler yazabilen, film senaryoları yazabilen gençler ve bireyler olarak yetişmesini istiyoruz” diyen Tekin, sözlerine şöyle devam etti: “Yaşadığımız problemlerin bir kısmının sebebinin gençlerimizin, çocuklarımızın kendilerini doğru kelimelerle, doğru tanımlamalarla ifade edememelerinden kaynaklandığını düşünü- yorduk. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’yle bunu yapmak istiyoruz.”

ZULÜM VURGUSU

Bilal Erdoğan ise “İnşallah bu yarışmalara katılan bütün çocuklarımız da zulüm olduğu zaman ne hissetmesi gerektiğini, özellikle dindaşlarımız, soydaşlarımız, gönül coğrafyamızı paylaşan insanlara zulüm isabet ettiğinde nasıl hareket etmemiz gerektiği konusunda daha hassas yetişecekler” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet’e konuşan sektör temsilcileri ise böyle bir organizasyonun en az 50 bin Avro maliyeti olacağını belirtti.







