Bakan Tekin'den, İmamoğlu'na 'kreş' yanıtı: 'Hukuk devletinin ne olduğunu bilmiyor'

Yayınlanma: 25.11.2024 - 14:39

Güncelleme: 25.11.2024 - 14:40

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bir yazı göndererek belediyelere ait kreşlerin kapatılmasını talep etti.

Tepkilere neden olan yazının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Haberlerin doğru olmadığı belirtilen açıklamada, bahsi geçen kurumların kapatılmasının değil, "kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiği"nin vurgulandığı belirtildi.

'ANAOKULU VEYA ANASINIFI GİBİ FAALİYET GÖSTEREMEZ'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediyelere, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esaslar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik’ ile belirlenmiştir. Bu kuruluşlar, okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunamaz. Yani anaokulu veya anasınıfı gibi faaliyet gösteremez."

İMAMOĞLU ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bakanlıkların belediyelere gönderdiği "kreşleri kapatın" yazısına sert tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Senin yazın vız gelir tırıs çıkar, hadi gel de kapat! Gel 150 tane kreşi kapat bakalım! Cesaretin varsa bekliyorum" diye seslenmişti.

İmamoğlu, "Gece gündüz istiareye yatsam bunlara dua etsem yetmez bunlara Allah bunlara akıl versin" demişti.

BAKAN TEKİN'DEN İMAMOĞLU'NA YANIT

Son olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'de yaptığı açıklamada 'kreş' iddialarına ve İmamoğlu'na yanıt verdi.

"Kreşlerle ilgili hiçbir yazımız yok. Bahsettikleri yazı anaokulu ve anasınıfları ile alakalı" diyen Tekin, İBB Başkanı İmamoğlu'nu hedef aldı.

"ÖZEL VE İMAMOĞLU ALENEN YALAN SÖYLÜYOR"

Bakan Tekin'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Belediyelere gönderdiğimiz yazı Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi kreşlerle alakalı değildir. Neden 36 ay altında bakım adı altında hizmet veren kreşler bizim sorumluluğumuz dışındadır. Yani biz herhangi bir belediyeye kreşi kapatın, açın, şu kriterlere uygun kreş açın deme yetkimiz yok. Bunu ya bilmiyorlar ya biliyorlar ve toplumu manipüle etmek için söylüyorlar. Dolayısıyla bizim kreşlerle ilgili bir yazımız yok. O yazı anaokulu ve anasınıflarıyla alakalıdır. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu alenen yalan söylüyor."

"BELEDİYELER ANAOKULU VE ANASINIFI AÇAMAZ"

"Özgür Özel CHP içindeki siyasi kavgaların kurbanı oldu. Belediyeler anasınıfı ve anaokulu açamaz. AYM kararı ile 2017'den beri belediyelerin açtığı hiçbir okula ruhsat vermedik. CHP dediği gibi yaparak okulları bize devretsin o zaman."

"İMAMOĞLU HUKUK DEVLETİ NE BİLMİYOR"

"Bunların eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesi mümkün değil, kapatılması gerekir. İmamoğlu hukuk devleti ne bilmiyor. Hukukta karşılığı olmayan bir iş yapıyorlar."